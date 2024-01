Petit marché traditionnel de Sos Place Emmanuel Delbousquet Sos, lundi 1 janvier 2024.

Sos Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 13:00:00

Marché traditionnel le mercredi matin toute l’année.

Marché traditionnel le mercredi matin : primeur, producteur de pommes et légumes, poissonnier, boucher, oeufs bio, fromages, fruits secs et en plus des vêtements, sous-vêtements, couturière…

Place Emmanuel Delbousquet

Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



