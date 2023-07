MARCHÉ DU MARDI Place Émile Zola Béziers, 4 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Retrouvez ce marché à quelques pas du centre-ville. De nombreux étals et un large choix de produits du terroirs s’offriront à vous pour que vous puissiez vous préparer des repas de qualité..

2023-07-04 07:00:00 fin : 2023-07-04 13:00:00. .

Place Émile Zola

Béziers 34500 Hérault Occitanie



This market is just a stone’s throw from the town center. Numerous stalls and a wide choice of local produce are on offer to help you prepare quality meals.

Este mercado se encuentra a dos pasos del centro de la ciudad. Encontrará numerosos puestos y una amplia selección de productos locales que le ayudarán a preparar comidas de calidad.

Dieser Markt befindet sich nur wenige Schritte vom Stadtzentrum entfernt. Hier finden Sie zahlreiche Stände und eine große Auswahl an regionalen Produkten, damit Sie sich eine qualitativ hochwertige Mahlzeit zubereiten können.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE