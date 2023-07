Balèti occitan Place Emile Zola , Béziers (34) Balèti occitan Place Emile Zola , Béziers (34), 26 juillet 2023, . Balèti occitan Mercredi 26 juillet, 18h30 Place Emile Zola , Béziers (34) gratuit Balèti organisé par l’association LUOGA dans le cadre de l’animation « Quartier d’été » avec le soutien de la CAF, de la ville de Béziers et de l’Agence Nationale de la Cohésion et des Territoires Diverses animations à partir de 17h, double dutch, arts rythmiques, dessins, musique, pétanque, barbapapa, grillades, restauration sur place. source : événement Balèti occitan publié sur AgendaTrad Place Emile Zola , Béziers (34) Place Emile Zola , 34500 Béziers, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44099 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

