Noël au Château I Atelier bougeoir Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou, 27 décembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Pendant les vacances de Noël, un vent de magie agite le Musée Château des Comtes du Perche ! Ateliers manuels, contes, théâtre, spectacles, livret jeu… Venez en prendre plein les yeux ! Animations gratuites sur réservation..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 12:00:00. EUR.

Place Emile Maquaire

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



During the Christmas vacations, a wind of magic blows through the Musée Château des Comtes du Perche! Handicraft workshops, storytelling, theater, shows, game booklet… Come and see for yourself! Free activities on reservation.

Durante las vacaciones de Navidad, el Musée Château des Comtes du Perche rebosa magia Talleres de artesanía, cuentacuentos, teatro, espectáculos, cuaderno de juegos… ¡Venga y compruébelo usted mismo! Actividades gratuitas previa reserva.

Während der Weihnachtsferien weht ein Hauch von Magie durch das Museum Château des Comtes du Perche! Bastelworkshops, Märchen, Theater, Aufführungen, Spielheft… Kommen Sie und lassen Sie sich begeistern! Kostenlose Animationen auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT DU PERCHE