Vacances d’automne au Château I Atelier maquillage & spectacle Halloween Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou, 1 novembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Atelier maquillage & spectacle Halloween au Château

Atelier de 14h à 18h

Spectacle I 70 pers max

Merc 1er novembre à 17h et 20h

Sam 4 novembre à 18h

Dim 5 novembre à 15h

Entrée & animation gratuites pour enfants et accompagnants

Sur inscription

Ambiance frisson au château !!.

2023-11-01 fin : 2023-11-01 18:00:00. EUR.

Place Emile Maquaire

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Make-up workshop & Halloween show at the Château???

Workshop from 2pm to 6pm

Show I 70 pers max

Wed November 1 at 5pm and 8pm

Sat November 4 at 6pm

Sun November 5 at 3pm

Free admission & entertainment for children and accompanying adults

Registration required

Chill out at the château!!???

Taller de maquillaje y espectáculo de Halloween en el Château???

Taller de 14:00 a 18:00

Espectáculo I 70 pers máx

Miércoles 1 de noviembre a las 17:00 y a las 20:00

Sábado 4 de noviembre a las 18:00

Dom 5 de noviembre a las 15.00 h

Entrada y espectáculo gratuitos para niños y acompañantes

Inscripción obligatoria

Ambiente gélido en el castillo

Schminkworkshop & Halloween-Show im Schloss???

Workshop von 14 bis 18 Uhr

Show I 70 Pers. max

Mi 1. November um 17h und 20h

Sa 4. November um 18 Uhr

So 5. November um 15 Uhr

Kostenloser Eintritt & Animation für Kinder und Begleitpersonen

Auf Anmeldung

Gruselstimmung im Schloss !!??

