Vacances d’automne au Château I Jeu défi chasseur de fantômes Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou, 30 octobre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

En partenariat avec l’espace de vie sociale, venez découvrir en groupe le jeu défi pour devenir chasseur de fantômes

Sur inscription

Entrée & animation gratuites pour les enfants et accompagnants

Frissons & terrrreur au château !!.

2023-10-30 fin : 2023-10-30 16:30:00. EUR.

Place Emile Maquaire

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



In partnership with the Espace de Vie Sociale, join a group to discover the challenge of becoming a ghost hunter?

Registration required

Free admission & entertainment for children and accompanying adults

Thrills & terror at the castle! ?????

En colaboración con el Espace de Vie Sociale, únase a un grupo para descubrir el desafío de convertirse en un cazafantasmas..

Inscripción obligatoria

Entrada y entretenimiento gratuitos para niños y acompañantes

Suspense y terror en el castillo! ?????

In Zusammenarbeit mit dem Raum für soziales Leben können Sie in einer Gruppe das Spiel Herausforderung, um Geisterjäger zu werden » entdecken?

Auf Anmeldung

Eintritt und Animation sind für Kinder und Begleitpersonen kostenlos

Grusel & Terror im Schloss!!! ?????

Mise à jour le 2023-09-23 par OT DU PERCHE