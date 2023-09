Vacances d’automne au Château I Livret enquête Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou, 21 octobre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

A l’aide d’un livret enquête à disposition à l’accueil, venez découvrir les mystères et secrets de « la potion de la sorcière ».

Entrée gratuite pour les enfants et accompagnants du 21 octobre au 5 novembre 2023

Accueil de 10h 12 et 14h 18h.

2023-10-21 fin : 2023-11-05 12:00:00. EUR.

Place Emile Maquaire

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come and discover the mysteries and secrets of « the witch?s potion » with the help of a survey booklet available at reception.

Free admission for children and accompanying adults from October 21 to November 5, 2023

Reception from 10am to 12pm and 2pm to 6pm

Venga a descubrir los misterios y secretos de « la poción de la bruja » con la ayuda de un cuadernillo de encuesta disponible en recepción.

Entrada gratuita para niños y adultos acompañantes del 21 de octubre al 5 de noviembre de 2023

Recepción de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00

Entdecken Sie mithilfe eines Quizhefts, das Sie am Empfang erhalten, die Geheimnisse des « Hexentranks ».

Freier Eintritt für Kinder und Begleitpersonen vom 21. Oktober bis 5. November 2023

Empfang von 10h 12 und 14h 18h

Mise à jour le 2023-09-23 par OT DU PERCHE