Marché hebdomadaire du mercredi matin Place Emile Loubet, 1 janvier 2023, Saulce-sur-Rhône.

De bons produits, des commerçants à votre écoute, un moment agréable : autant de raisons d’aller au marché !.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place Emile Loubet

Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Good products, shopkeepers who listen to you, a pleasant moment: so many reasons to go to the market!

Buenos productos, comerciantes que te escuchan, un momento agradable: ¡tantas razones para ir al mercado!

Gute Produkte, Händler, die Ihnen zuhören, ein angenehmer Moment: Es gibt viele Gründe, auf den Markt zu gehen!

Mise à jour le 2022-04-24 par Montélimar Tourisme Agglomération