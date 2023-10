Exposition de peintures et de sculptures Place Emile Loubet Montélimar, 21 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

L’association Art sur les Allées prolonge son exposition et vous attend nombreux! De nombreuses sculptures et peintures seront au rendez-vous..

2023-10-21 fin : 2023-10-28 . .

Place Emile Loubet Salle d’honneur de la mairie

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Art sur les Allées association is extending its exhibition and looks forward to seeing you there! Many sculptures and paintings will be on display.

La asociación Art sur les Allées amplía su exposición y espera ver a muchos de ustedes Se expondrán numerosas esculturas y pinturas.

Der Verein Art sur les Allées verlängert seine Ausstellung und erwartet Sie zahlreich! Es werden zahlreiche Skulpturen und Gemälde zu sehen sein.

