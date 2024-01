Les nuits de la lecture – Polar, vin et chansons Place Émile Foussat Nieul, samedi 20 janvier 2024.

Nieul Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:30:00

fin : 2024-01-20 21:00:00

Un spectacle du Buena Vista Polar Club : le polar s’écoute, se chante et se déguste… Spectacle original de lectures musicales créé par Franck Linol et Patrick Granger à partir d’extraits des romans policiers de Franck Linol et de Joël Nivard autour de leurs principaux personnages : deux flics épicuriens, les commissaires Dumontel et Varlaud.

EUR.

Place Émile Foussat Salle d’honneur du Château

Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



