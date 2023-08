Heure du conte – Les histoires de Barbara Place Émile Foussat Nieul, 18 novembre 2023, Nieul.

Nieul,Haute-Vienne

Les histoires de Barbara font leur rentrée dans vos Médiathèques de Nieul et de Nantiat ! Pour les 4/7 ans. Sur inscription. Gratuit..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Place Émile Foussat

Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Barbara’s stories are back in your Nieul and Nantiat media libraries! For 4/7 year-olds. Registration required. Free admission.

¡Los cuentos de Bárbara vuelven a las mediatecas de Nieul y Nantiat! Para niños de 4/7 años. Inscripción obligatoria. Entrada gratuita.

Barbaras Geschichten feiern ihren Einstand in Ihren Mediatheken in Nieul und Nantiat! Für Kinder von 4/7 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung. Kostenlos.

