Cinéma de plein air – Les Estivales de Montrouge 20 juillet – 25 août Place Emile Cresp – Beffroi de Montrouge Jauge 600 personnes / sur place chilienne mais vous pouvez amener couverture et chaises pliantes selon vos souhaits

A l’arrivée de l’été, la Ville de Montrouge se met au diapason du pays tout entier et célèbre la culture du temps libre en famille dans une atmosphère résolument conviviale et intergénérationnelle, en allégeant l’esprit et le corps par la pratique artistique et sportive en plein-air

– 6 soirées immersives autour du cinéma et des arts visuels

Place Emile Cresp le jeudi 20 juillet

Karaté Kid (2010) – Harald Zwart.

Quand la carrière de sa mère l’oblige à aller en Chine, Dre Parker, 12 ans, se considère comme un étranger dans un pays étranger. Bien qu’il connaisse les rudiments du karaté, ses connaissances en la matière ne sont pas suffisantes pour lutter contre Cheng. Dre trouve un ami en la personne de Mr Han, qui est un maître des arts martiaux. Mr Han apprend à Dre le karaté dans l’espoir qu’il sera capable de faire face à Cheng et peut être conquérir Mei Ying, une charmante camarade de classe.

Profitez d’animations de 19h à 22h avant la projection du film à 22h (durée de 2h20) en partenariat avec The Magic Cinéma

Parc Jean-Loup Metton le jeudi 27 juillet

Rasta Rockett (1994) – Jon Turelbault

Comment une équipe de la Jamaïque, après de multiples aventures, va participer à l’épreuve de bobsleigh à quatre aux Jeux Olympiques d’hiver de Calgary.

Ouverture des festivités à 20h et début de la projection à 22h (durée de 1h38)

Square Renaudel le jeudi 3 août

Les Rois de la Glisse (2007) – Ash Brannon et Chris Buck

Un jeune manchot, Cody, veut devenir un champion de surf, lors d’une compétition organisée à la mémoire de Big « Z » le plus grand surfeur de tous les temps. Pour cela il va devoir affronter des péripéties et réaliser que le surf est bien plus qu’une simple compétition.

Ouverture des festivités à 20h et début du film à 22h (Durée de 1h48)

Place Jules Ferry le jeudi 10 août

Le Jour Parfait (2018) – Jean-Pierre Devillers

Le 12 juillet 1998, le pays entier est en bleu, uni derrière son équipe de France de football. Un moment d’histoire s’écrit. La France devient pour la première fois championne du monde. Une journée de communion devenue aujourd’hui inoubliable.

Ouverture des festivités à 20h et début de la projection à 22h (durée de 1h25)

Square Jean Moulin le jeudi 17 août

Grease (1978) – Randal Kleiser

Comédie musicale qui a lieu dans l’Amérique des années 1950, dans lequel une fille et un garçon qui se sont rencontrés sur la plage sont réunis de façon inattendue à l’école. Elle ne comprend pas pourquoi il est si différent. Est-ce que le leader des T-Birds, vêtu de cuir et dur à cuire, est vraiment être la même personne? Peut-être que ses nouveaux amis, les Pink Ladies, peuvent l’aider à regagner son cœur ?

Profitez d’animations de 19h à 22h avant la projection du film à 22h (Durée de 1h58) en partenariat avec The Magic Cinéma

Place Emile Cresp le jeudi 24 août

Dirty Dancing Havana Rights (2004) – Guy Ferland

Récemment installée à La Havane avec sa famille, une jeune Américaine est initiée à la danse afro-cubaine tandis que les premiers échos de la révolution se font entendre.

Profitez d’animations de 19h à 22h avant la projection du film à 22h (Durée 1h45) en partenariat avec The Magic Cinéma

