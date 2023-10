Bourse aux jouets et aux décorations de Noël Place Emile Courthial Malissard Catégories d’Évènement: Drôme

Bourse aux jouets et aux décorations de Noël Place Emile Courthial Malissard
Vente de jouets et de décorations de Noël..

2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

Place Emile Courthial Salle des fêtes

Malissard 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sale of toys and Christmas decorations. Venta de juguetes y adornos navideños. Verkauf von Spielzeug und Weihnachtsdekorationen.

