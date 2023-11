VISITE GUIDÉE DE MONTAGNAC Place Emile Combes Montagnac, 25 janvier 2024, Montagnac.

Montagnac,Hérault

Ce village mentionné dès le Xe siècle, s’organise autour de son église fortifiée. Il abrite de nombreuses maisons médiévales et d’importants hôtels particuliers. Vous découvrirez ce riche patrimoine du Grand siècle, en compagnie d’un guide-conférencier..

Place Emile Combes

This village, mentioned as of the 10th century, is organized around its fortified church. This picturesque village shelters numerous medieval houses and important private mansions.

Appointment at 10:30 am in front of the tourist office (espace de Vins en Découvertes) – free tour – Infoline: 06 72 95 93 68 – A minimum of 5 persons is required to run this tour.

Este pueblo, mencionado en el siglo X, se organiza en torno a su iglesia fortificada. Alberga numerosas casas medievales e importantes mansiones privadas. Descubrirá este rico patrimonio del Gran Siglo, en compañía de un guía-conferenciante.

Dieses Dorf, das bereits im 10. Jahrhundert erwähnt wurde, ist um seine befestigte Kirche herum angeordnet. Es beherbergt zahlreiche mittelalterliche Häuser und bedeutende Privatpaläste. Entdecken Sie dieses reiche Erbe aus dem Grand Siècle in Begleitung eines Fremdenführers (guide-conférencier).

