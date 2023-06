« Tout comme » – Compagnie Virevolt – Danse Place Emile Colongin Grillon, 20 juillet 2023, Grillon.

Grillon,Vaucluse

Une pièce conçue entre danse et cirque, dans une musicalité et un rythme apportés par les mots et les sons qui rendront vivants les corps et l’intime. Faîte d’acrobaties instables, de vide et de plein dans une scénographie mouvante..

2023-07-20 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-20 22:25:00. EUR.

Place Emile Colongin

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



A piece conceived between dance and circus, in a musicality and rhythm brought to life by words and sounds that bring bodies and intimacy to life. Made up of unstable acrobatics, emptiness and fullness in a moving scenography.

Una pieza concebida como un cruce entre danza y circo, con una musicalidad y un ritmo animados por palabras y sonidos que darán vida a los cuerpos y a la intimidad. Compuesta de acrobacias inestables, vacíos y llenos en un decorado en movimiento.

Ein Stück zwischen Tanz und Zirkus, in einer Musikalität und einem Rhythmus, die durch Worte und Klänge hervorgebracht werden und die Körper und das Intime lebendig werden lassen. Das Stück besteht aus unbeständiger Akrobatik, Leere und Fülle in einem sich bewegenden Bühnenbild.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes