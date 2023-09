LA FÊTE DES VENDANGES place Emile Cabrié Lézignan-Corbières, 30 septembre 2023, Lézignan-Corbières.

Lézignan-Corbières,Aude

La mairie de Lézignan-Corbières vous convie à la « Fête des Vendanges », un événement incontournable célébrant la richesse viticole et culturelle de la région.

En partenariat avec les domaines de renom, tels que Château La Bastide, Château Etang des Colombes, Château Grand Moulin, Famille Exéa et Château du Grand Caumont, cette journée promet d’être une véritable ode à la convivialité et à la découverte des vins du terroir.

Programme :

– Vente et Dégustation de Vins : Découvrez et dégustez les meilleurs vins locaux, avec des experts pour vous guider.

– Artisans et Producteurs Locaux : Explorez des produits artisanaux et gastronomiques de la région.

– Animations Musicales : Profitez de la musique live pour créer une ambiance festive.

– Confrérie des Corbières : Rencontrez la Confrérie des Corbières et découvrez leurs traditions viticoles.

– Découverte du Terroir : Pour mieux comprendre le terroir unique des terrasses de Lézignan.

Restauration sur Place : Dégustez une cuisine locale variée, des plats traditionnels aux spécialités régionales.

La « Fête des Vendanges de Lézignan-Corbières » est l’occasion idéale de célébrer la passion pour le vin, l’artisanat, la musique, et la culture de la région. Venez nombreux avec votre famille et vos amis pour vivre une journée mémorable au cœur des Corbières..

2023-09-30 18:00:00 fin : 2023-09-30 23:30:00. .

place Emile Cabrié

Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie



The Mairie de Lézignan-Corbières invites you to the « Fête des Vendanges », a not-to-be-missed event celebrating the region’s rich viticultural and cultural heritage.

In partnership with renowned estates such as Château La Bastide, Château Etang des Colombes, Château Grand Moulin, Famille Exéa and Château du Grand Caumont, this day promises to be a veritable ode to conviviality and the discovery of local wines.

Program :

– Wine Sales and Tasting: Discover and taste the best local wines, with experts on hand to guide you.

– Local artisans and producers: Explore local crafts and gastronomic products.

– Musical entertainment: Enjoy live music to create a festive atmosphere.

– Confrérie des Corbières: Meet the Confrérie des Corbières and discover their winemaking traditions.

– Terroir discovery: Find out more about the unique terroir of the Lézignan terraces.

On-site catering: Enjoy a variety of local cuisine, from traditional dishes to regional specialties.

The « Fête des Vendanges de Lézignan-Corbières » is the perfect opportunity to celebrate the region’s passion for wine, crafts, music and culture. Bring your family and friends for a memorable day in the heart of the Corbières.

El ayuntamiento de Lézignan-Corbières le invita a la « Fête des Vendanges », una cita ineludible con el rico patrimonio vitivinícola y cultural de la región.

En colaboración con bodegas de renombre como Château La Bastide, Château Etang des Colombes, Château Grand Moulin, Famille Exéa y Château du Grand Caumont, esta jornada promete ser una auténtica oda a la convivencia y al descubrimiento de los vinos locales.

Programa :

– Venta y degustación de vinos: Descubra y deguste los mejores vinos de la región, guiado por expertos.

– Artesanos y productores locales: Descubra la artesanía y los productos gastronómicos locales.

– Animación musical: Disfrute de música en directo para crear un ambiente festivo.

– Confrérie des Corbières: Conozca a la Confrérie des Corbières y descubra sus tradiciones vinícolas.

– Descubra el Terroir : Descubra el terruño único de las terrazas de Lézignan.

Restauración in situ: Disfrute de una variada cocina local, desde platos tradicionales hasta especialidades regionales.

La « Fête des Vendanges de Lézignan-Corbières » es la ocasión perfecta para celebrar la pasión de la región por el vino, la artesanía, la música y la cultura. Venga con su familia y amigos a pasar un día memorable en el corazón de las Corbières.

Die Stadtverwaltung von Lézignan-Corbières lädt Sie zur « Fête des Vendanges » ein, einem unumgänglichen Ereignis, das den Weinbau- und Kulturreichtum der Region feiert.

In Partnerschaft mit renommierten Weingütern wie Château La Bastide, Château Etang des Colombes, Château Grand Moulin, Famille Exéa und Château du Grand Caumont verspricht dieser Tag eine wahre Ode an die Geselligkeit und die Entdeckung der Weine der Region zu werden.

Programm :

– Weinverkauf und -verkostung: Entdecken und verkosten Sie die besten lokalen Weine, wobei Sie von Experten angeleitet werden.

– Lokale Handwerker und Produzenten: Erkunden Sie handwerkliche und gastronomische Produkte aus der Region.

– Musikalische Unterhaltung: Genießen Sie Live-Musik, um eine festliche Atmosphäre zu schaffen.

– Confrérie des Corbières: Treffen Sie die Confrérie des Corbières und lernen Sie ihre Weintraditionen kennen.

– Entdeckung des Terroirs : Um das einzigartige Terroir der Terrassen von Lézignan besser zu verstehen.

Essen und Trinken vor Ort: Genießen Sie die vielfältige lokale Küche, von traditionellen Gerichten bis hin zu regionalen Spezialitäten.

Das « Fête des Vendanges de Lézignan-Corbières » ist die ideale Gelegenheit, die Leidenschaft für den Wein, das Kunsthandwerk, die Musik und die Kultur der Region zu feiern. Kommen Sie zahlreich mit Ihrer Familie und Ihren Freunden, um einen unvergesslichen Tag im Herzen der Corbières zu erleben.

