Ciné-Conférence – La terre en marche Place Elisabeth d’Orléans Bragance Eu, 19 janvier 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

6000 kilomètres à pied le long de deux routes millénaires, La via Egnatia et la route de la Soie : deux ans d’aventure, depuis la maison natale de Marco Polo à Venise jusqu’à la frontière kirghizo-chinoise.

De culture en culture, de peuple en peuple, d’homme à homme, nous marchons, la terre des cinq continents accrochée à notre ceinture dans deux bourses en cuir. Dans tous les pays traversés, nous organisons des cérémonies d’échange de la terre : nous offrons la terre du monde aux populations qui en retour déposent dans nos bourses la terre de leur pays, de leur histoire.

De la chair dans la rencontre. Des racines dans le lien. De la gratuité dans le geste. De la spiritualité sur le chemin.

La Terre en Marche : l’initiation au voyage, l’apprentissage des hommes..

2024-01-19 18:30:00 fin : 2024-01-19 . .

Place Elisabeth d’Orléans Bragance Théatre du Chateau

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



6000 kilometers on foot along two thousand-year-old routes, the Via Egnatia and the Silk Road: two years of adventure, from Marco Polo’s birthplace in Venice to the Kyrgyz-Chinese border.

From culture to culture, from people to people, from man to man, we walk, the land of five continents hanging from our belts in two leather purses. In every country we cross, we organize land exchange ceremonies: we offer the earth of the world to the people, who in return place in our purses the earth of their country, of their history.

Flesh in the encounter. Roots in the bond. Gratuitousness in the gesture. Spirituality along the way.

La Terre en Marche: an initiation to travel, an apprenticeship with people.

6.000 kilómetros a pie por dos rutas milenarias, la Vía Egnatia y la Ruta de la Seda: dos años de aventura, desde la cuna de Marco Polo en Venecia hasta la frontera entre Kirguistán y China.

De cultura en cultura, de pueblo en pueblo, de hombre en hombre, caminamos, la tierra de los cinco continentes colgando de nuestros cinturones en dos carteras de cuero. En cada país que visitamos, organizamos ceremonias de intercambio de tierra: ofrecemos la tierra del mundo a la gente, que a cambio deposita la tierra de su país y su historia en nuestras bolsas.

Carne en el encuentro. Raíces en el vínculo. Gratuidad en el gesto. Espiritualidad en el camino.

La Terre en Marche: una iniciación al viaje, un aprendizaje con las personas.

6000 Kilometer zu Fuß entlang zweier tausendjähriger Straßen, der Via Egnatia und der Seidenstraße: ein zweijähriges Abenteuer, von Marco Polos Geburtshaus in Venedig bis zur kirgisisch-chinesischen Grenze.

Von Kultur zu Kultur, von Volk zu Volk, von Mensch zu Mensch wandern wir, die Erde der fünf Kontinente in zwei Lederbeuteln an unseren Gürteln hängend. In allen Ländern, die wir durchqueren, organisieren wir Zeremonien zum Austausch von Erde: Wir bieten den Menschen die Erde der Welt an, die im Gegenzug die Erde ihres Landes und ihrer Geschichte in unsere Beutel legen.

Fleisch in der Begegnung. Wurzeln in der Verbindung. Die Unentgeltlichkeit in der Geste. Spiritualität auf dem Weg.

La Terre en Marche: die Einführung in die Reise, die Lehre der Menschen.

