Bourse aux jouets Place Elie Lacoste Montignac-Lascaux, 8 novembre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Bourse aux jouets organisée « par l’équipe friperie ». Stands de particuliers, vêtements enfants et matériel de puériculture.

Restauration : crêpes, gaufres, café, thé et jus de fruits. 3€ la table. S’inscrire auprès de l’Amicale Laïque.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 17:00:00. .

Place Elie Lacoste Salle des fêtes

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Toy fair organized by the « thrift shop team ». Private stalls, children’s clothes and childcare equipment.

Catering: crêpes, waffles, coffee, tea and fruit juice. 3? per table. Register with Amicale Laïque

Feria del juguete organizada por el « equipo de la tienda de segunda mano ». Puestos privados, ropa infantil y material de puericultura.

Catering: tortitas, gofres, café, té y zumo de frutas. 3? por mesa. Inscríbete en Amicale Laïque

Spielzeugbörse, die « vom Secondhand-Team » organisiert wird. Stände von Privatpersonen, Kinderkleidung und Babyausstattung.

Verpflegung: Crêpes, Waffeln, Kaffee, Tee und Fruchtsäfte. 3? pro Tisch. Melden Sie sich bei der Amicale Laïque an

