Loto à Montignac Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux, 29 septembre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Loto organisé par l’Amicale Laïque du Montignacois. Bourriche. Buvette, pâtisserie..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

Place Élie Lacoste Salle des fêtes

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Loto organized by the Amicale Laïque du Montignacois. Bourriche. Refreshments and pastries.

Loto organizado por la Amicale Laïque du Montignacois. Cesta de regalos. Refrescos y bollería.

Lotto, organisiert von der Amicale Laïque du Montignacois. Es gibt eine Börse. Getränke, Gebäck.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère