« Requiem 16.90 : des ténèbres à la lumière » Place Église Saint-Ferdinand Arcachon, 23 août 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Après plusieurs années de travail et de recherche des sources, l’ensemble de musique baroque LES CHANTRES DE SAINT-HILAIRE SAUTERNES lance une nouvelle création qui s’appuie sur 2 partitions : Le Requiem de Louis Chein et le Graduel de la cathédrale de Versailles (tous deux de 1690) avec une mise en perspective d’oeuvres de Guillaume Bouzignac et de Pierre Tabart. Outre le travail musical, qui fait alterner et intervenir un choeur de solistes et un ensemble instrumental tel qu’on pouvait le trouver en 1690, il s’agit aussi d’un vrai spectacle immersif sous la conduite d’une metteur en scène ; dans un contexte de guerre, de puissances de mort, Requiem 16.90 est un trajet musical intemporel qui ouvre sur un espace de lumière et de libération, un chemin du bas vers le haut..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . .

Place Église Saint-Ferdinand

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After several years of work and research into the sources, the baroque music ensemble LES CHANTRES DE SAINT-HILAIRE SAUTERNES launches a new creation based on 2 scores: Louis Chein’s Requiem and the Graduel de la cathédrale de Versailles (both 1690), with a perspective on works by Guillaume Bouzignac and Pierre Tabart. In addition to the musical work, in which a choir of soloists and an instrumental ensemble alternate and intervene as they might have done in 1690, this is also a truly immersive show under the guidance of a director; against a backdrop of war and the powers of death, Requiem 16.90 is a timeless musical journey that opens onto a space of light and liberation, a path from the bottom to the top.

Tras varios años de trabajo e investigación de las fuentes, el conjunto de música barroca LES CHANTRES DE SAINT-HILAIRE SAUTERNES lanza una nueva creación basada en 2 partituras: El Réquiem de Louis Chein y el Gradual de la catedral de Versalles (ambos de 1690), con obras de Guillaume Bouzignac y Pierre Tabart puestas en perspectiva. Además del trabajo musical, en el que se alternan y participan un coro de solistas y un conjunto instrumental como el que podía encontrarse en 1690, se trata también de un verdadero espectáculo de inmersión bajo la batuta de un director; con la guerra y los poderes de la muerte como telón de fondo, el Réquiem 16.90 es un viaje musical intemporal que se abre a un espacio de luz y liberación, un camino de abajo a arriba.

Nach mehreren Jahren Arbeit und Quellenforschung bringt das Barockensemble LES CHANTRES DE SAINT-HILAIRE SAUTERNES eine neue Kreation auf den Markt, die sich auf 2 Partituren stützt: Das Requiem von Louis Chein und das Graduale der Kathedrale von Versailles (beide aus dem Jahr 1690) mit einer perspektivischen Darstellung von Werken von Guillaume Bouzignac und Pierre Tabart. Neben der musikalischen Arbeit, bei der sich ein Chor von Solisten und ein Instrumentalensemble, wie es 1690 zu finden war, abwechseln und eingreifen, handelt es sich auch um eine echte immersive Aufführung unter der Leitung einer Regisseurin; vor dem Hintergrund von Krieg und Todesmächten ist das Requiem 16.90 eine zeitlose musikalische Fahrt, die einen Raum des Lichts und der Befreiung eröffnet, einen Weg von unten nach oben.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Arcachon