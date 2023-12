Animation Téléthon par le Club Montluçon d’Aviron Place Édouard Piquand Montluçon, 3 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Le club Montluçonnais d’Aviron se mobilise en faveur du Téléthon..

2023-12-09 13:30:00 fin : 2023-12-09 17:30:00. .

Place Édouard Piquand

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Montluçonnais Rowing Club rallies to support the Telethon.

El Club de Remo Montluçonnais se moviliza en favor del Teletón.

Der Ruderclub Montluçonnais mobilisiert sich für den Telethon.

Mise à jour le 2023-11-30 par OTI Vallée du Coeur de France