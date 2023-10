Turb’Halloween place Edouard Moreau 44420 La turballe La turballe, 31 octobre 2023, La turballe.

La Ville de La Turballe vous invite à l’effroi sous le thème » Dia de los muertos » ! Sortez votre plus beau costume d’Halloween en lien avec le Mexique, crâne fleuri, Mariachi zombie ou dieux aztèques sont autorisés !



Film : Coco

10h15 / Cinéma Atlantic

Le cinéma Atlantic vous fait redécouvrir « Coco », un univers bercé de folklore, de traditions et de croyances latino-américaines avec un petit encas offert en amont.

Tarif : 3 € si déguisé

Enquête à la Turballe : El ladrón de dulces*

Le voleur de bonbons 14h-18h / Maréchal Leclerc Les Secrets – Escapes Insolites et Visites Revisitées Toutes les 15 min, 4 groupes de 2 à 6 personnes (durée env. 45 min.) partent pour une enquête étrange…

Réservation obligatoire

Animations APEL Ste Marie

sculpture sur citrouille

14h-17h30 / Place Ed. Moreau

Structure gonflable

Photobooth

14h-18h / Place Ed. Moreau

Animations APE Jules Verne

Maquillage gâteaux terrifiants

14h-18h / Place Ed. Moreau

Les Tutos de Coco

14h-17h / Place Ed. Moreau Décorez votre calavera* avec mille et une couleurs pour honorer le jour des morts ! *Crâne

Spectacle : Le Sâadikh

15h30 / Quai Saint-Pierre

Monsieur Pif, grand fakir mondial spécialisé dans des démonstrations d’insensibilité physique. À partir de 5 ans.

Initiation danse traditionnelle Mexicaine

16h30 / Place Ed. Moreau

Brazos Abiertos, cette associaition d’Amérique latine d’Ancenis guidera vos pas à travers ses traditions ancestrales.

Concours el dÍa de los muertos

17h30 / Place Ed. Moreau

Participez petits ou grands à notre concours de costume. Devenez Huitzilopochtli, dieu de la guerre et du soleil ou transformez votre tête en crâne du jour des morts.

