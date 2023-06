Conte L’Œil de Dragon Place Edouard Moreau 44420 La turballe La turballe, 16 août 2023, La turballe.

Mercredi 16 août, 18h30

Soirée Féerique

Cie Oo-kaï

Sous les notes enchanteresses de ses instruments de musique, la conteuse Mélody vous entraine sur le chemin mythique des légendes des dragons chinois.

A partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-16T18:30:00+02:00 – 2023-08-16T19:30:00+02:00

