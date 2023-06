Soirée Féerique Place Edouard Moreau 44420 La turballe La turballe, 16 août 2023, La turballe.

Soirée Féerique Mercredi 16 août, 18h30 Place Edouard Moreau 44420 La turballe Public

Conte L’Œil de Dragon : 18h30 / Place Edouard Moreau

Cie Ôo-kaï.

Sous les notes enchanteresses de ses instruments de musique, la conteuse Mélody vous entraine sur le chemin mythique des légendes des dragons chinois.

Déambulation Les Contes Du Bois d’En-Haut : 19h30, 20h30, 21h30 : Centre-ville

Cie Tan Elleil

Le Faou, créature féerique et végétale des Monts d’Arrée, porte entre ses racines la nacelle sur laquelle voyage Orin, la Gardienne du Huelgoat. Accompagnez les dans la ville avec le cortège musical des représentants des différents peuples Fées.

Spectacle Brocéliande : 22h30 / Plage des Bretons

Cie Terre de Cheval

Spectacle équestre mêlant acrobaties et pyrotecnhie : laissez-vous transporter par le duel de voltige entre Lancelot et Perceval, les figures aériennes des elfes suspendus et la magie du feu et des étincelles pour plonger dans l’univers féerique de la fée Morgane !

Maquillage enfants : 18h-21h / Quai Saint-Pierre

www.laturballe.fr

