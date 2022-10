Turb’Halloween place Edouard Moreau 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Turb’Halloween place Edouard Moreau 44420 La turballe, 31 octobre 2022, La turballe. Turb’Halloween Lundi 31 octobre, 14h00 place Edouard Moreau 44420 La turballe – Magie et Mentalisme – Enquête policière – Concours sculpture de citrouille – Structure Gonflable – Photobooth – Stand de Maquillage – Boissons et Gâteaux terrifiants – Les Tutos de coco … place Edouard Moreau 44420 La turballe place Edouard Moreau 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/turb-halloween-la-turballe.html?origine_affinage=true&mid=6&action=result&origine_affinage=true »}] – Magie et Mentalisme

– Enquête policière

– Concours sculpture de citrouille

– Structure Gonflable

– Photobooth

– Stand de Maquillage

– Boissons et Gâteaux terrifiants

– Les Tutos de coco

– Concours de costume

– Danse des montres De 14 heures à 18 heures Programme détaillé ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T14:00:00+01:00

2022-10-31T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu place Edouard Moreau 44420 La turballe Adresse place Edouard Moreau 44420 La turballe Ville La turballe lieuville place Edouard Moreau 44420 La turballe La turballe Departement Loire-Atlantique

place Edouard Moreau 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

Turb’Halloween place Edouard Moreau 44420 La turballe 2022-10-31 was last modified: by Turb’Halloween place Edouard Moreau 44420 La turballe place Edouard Moreau 44420 La turballe 31 octobre 2022 La Turballe place Edouard Moreau 44420 La turballe La turballe

La turballe Loire-Atlantique