C’EST L’ANJOU QUI CHANTE (À 15H ET 17H) Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Catégories d’Évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire C’EST L’ANJOU QUI CHANTE (À 15H ET 17H) Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance, 10 mars 2024, Brissac Loire Aubance. Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 17:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00 Le groupe Ellébore consacrera sa nouvelle veillée de chansons d’Anjou aux chansons de femmes.

Le groupe Ellébore consacrera sa nouvelle veillée de chansons d’Anjou aux chansons de femmes

Toutes extraites du manuscrit Verrier, ces chansons traditionnelles sont écrites du point de vue féminin. Le procédé n’est pas nouveau puisqu’on le retrouve au Moyen Age. Les paroles sont parfois très libérées, voir coquines, promptes à dénoncer les malheurs féminins et à leur trouver un moyen de vengeance…l’humour étant l’arme principale ! Ellébore sera rejoint pour l’occasion par des invitées surprises ! EUR.

Place Edouard Meslier Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-22 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Code postal 49320 Lieu Place Edouard Meslier Adresse Place Edouard Meslier Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne rue Saint Aubin Ville Brissac Loire Aubance Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Latitude 47.397589 Longitude -0.315247 latitude longitude 47.397589;-0.315247

Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissac-loire-aubance/