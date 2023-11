ATELIER CREATIF COURGES DE NOEL AU PRIEURE (DE 10H À 12H) Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance, 29 novembre 2023, Brissac Loire Aubance.

Brissac Loire Aubance,Maine-et-Loire

Venez en famille créer vos décorations de Noël !.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 12:00:00. EUR.

Place Edouard Meslier Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and create your own Christmas decorations!

¡Ven a crear tus propios adornos navideños con toda la familia!

Kommen Sie mit Ihrer Familie und gestalten Sie Ihre Weihnachtsdekorationen!

Mise à jour le 2023-11-02 par eSPRIT Pays de la Loire