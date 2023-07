JOURNÉES DU PATRIMOINE – ATELIER DÉCOUVERTE NATURE & CRÉATION D’APPEAUX EN FAMILLE AU PRIEURÉ DE SAINT-REMY-LA-VARENNE Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance, 16 septembre 2023, Brissac Loire Aubance.

Brissac Loire Aubance,Maine-et-Loire

Profitez d’un atelier découverte nature lors des Journées du Patrimoine au Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Place Edouard Meslier Prieuré de St-Rémy-la-Varenne

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Enjoy a nature discovery workshop during the Heritage Days at the Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne!

Disfrute de un taller de descubrimiento de la naturaleza durante las Jornadas del Patrimonio en el Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

Profitieren Sie von einem Workshop zur Entdeckung der Natur während der Tage des Kulturerbes im Priorat von Saint-Rémy-la-Varenne!

