ZAAMANI AU PRIEURÉ DE ST-RÉMY (À 20H) Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance, 5 juillet 2023, Brissac Loire Aubance.

Brissac Loire Aubance,Maine-et-Loire

Zamaani est un groupe de musique de Flamenco-Arabe accompagné de danse flamenca..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 . EUR.

Place Edouard Meslier rue Saint Aubin

Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Zamaani is a group of Flamenco-Arabic music and flamenco dance.

Zamaani es un grupo de música flamenco-árabe con baile flamenco.

Zamaani ist eine Musikgruppe, die arabischen Flamenco mit Flamencotanz spielt.

