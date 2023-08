VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE LUÇON Place Edouard Herriot Luçon, 24 août 2023, Luçon.

Luçon,Vendée

Découvrez l’histoire et le patrimoine de la ville de Luçon en compagnie d’une guide..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 18:15:00. .

Place Edouard Herriot

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire



Discover the history and heritage of the city of Luçon with a guide.

Descubra la historia y el patrimonio de la ciudad de Luçon con un guía.

Entdecken Sie die Geschichte und das Kulturerbe der Stadt Luçon in Begleitung einer Fremdenführerin.

Mise à jour le 2023-08-21 par Vendée Expansion