LOTO, QUE FERIEZ-VOUS ? – MONTBLANC Place Édouard Barthe Montblanc, 4 décembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

L’amicale des sapeurs-pompiers vous invite à venir vous détendre et remettre en jeu votre chance. À bon entendeur !.

2024-01-14 15:00:00 fin : 2024-01-14 19:00:00. .

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



The Amicale des Sapeurs-Pompiers invites you to come and relax and try your luck again. Enjoy!

El simpático cuerpo de bomberos te invita a venir a relajarte y a probar suerte de nuevo. ¡Que aproveche!

Der Freundeskreis der Feuerwehr lädt Sie ein, sich zu entspannen und Ihr Glück erneut zu versuchen. Auf ein gutes Gelingen!

Mise à jour le 2023-11-30 par OT BEZIERS MEDITERRANEE