REPAS DES AÎNÉS – MONTBLANC Place Édouard Barthe Montblanc, 4 décembre 2023, Montblanc.

Monsieur le Maire de Montblanc, accompagné de son conseil municipal, vous donne rendez-vous ce samedi 14 janvier pour le traditionnel repas des Aînées à la salle des Fêtes. Un moment particulièrement chaleureux, pour se rencontrer, échanger et partager un moment joyeux. Les aînés qui ne peuvent pas se déplacer, ne seront pas oubliés, le repas leur sera livré à domicile..

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



The Mayor of Montblanc, accompanied by his municipal council, invites you to join him this Saturday, January 14, for the traditional Seniors’ Dinner at the Salle des Fêtes. It’s a particularly warm moment to meet, exchange ideas and share a joyful moment. Seniors who are unable to attend will not be forgotten: the meal will be delivered to their homes.

El Alcalde de Montblanc, acompañado de su corporación municipal, le invita a reunirse con él el sábado 14 de enero para el tradicional almuerzo de los mayores en la Salle des Fêtes. Se trata de una ocasión particularmente cálida, una oportunidad para reunirse, charlar y compartir una feliz ocasión. Las personas mayores que no puedan asistir no serán olvidadas, ya que se les entregará la comida a domicilio.

Der Bürgermeister von Montblanc und sein Gemeinderat laden Sie am Samstag, dem 14. Januar, zum traditionellen Essen der älteren Frauen im Festsaal ein. Ein besonders herzlicher Moment, um sich zu treffen, auszutauschen und einen fröhlichen Moment zu teilen. Die Senioren, die nicht reisen können, werden nicht vergessen, denn das Essen wird ihnen nach Hause geliefert.

