ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET REPAS DU CLUB « SANS SOUCI » – MONTBLANC Place Édouard Barthe Montblanc, 3 décembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Un repas est organisé par le club « Sans soucis » à la suite de l’assemblé générale, qui se tiendra à la salle des fëtes de Montblanc à 11h, pour déguster de succulents mets..

2023-12-25 11:00:00 fin : 2023-12-25 17:00:00. .

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Following the AGM, the « Sans Soucis » club is organizing a meal at the Salle des Fëtes in Montblanc at 11 a.m., featuring delicious food.

El club « Sans Soucis » organiza una comida después de la AGM, que tendrá lugar en el salón del pueblo de Montblanc a las 11 de la mañana, donde podrá disfrutar de una deliciosa comida.

Im Anschluss an die Generalversammlung organisiert der Club « Sans soucis » ein Essen mit köstlichen Speisen. Die Generalversammlung findet um 11 Uhr im Festsaal von Montblanc statt.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT BEZIERS MEDITERRANEE