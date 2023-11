RANDONNÉE PÉDESTRE « LES BALCONS DE SOUMONT » – RANDONNEURS MONTBLANAIS Place Édouard Barthe Montblanc, 19 décembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Pour les amateurs de marche, les Randonneurs Montblanais vous propose de les rejoindre pour la randonnée « les Balcons de Soumont ». Cette randonnée de 12km dure environ 4h et de niveau moyen..

2023-12-19 08:00:00 fin : 2023-12-19 12:00:00. EUR.

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



For walking enthusiasts, the Randonneurs Montblanais invite you to join them for the « Balcons de Soumont » hike. This 12km hike lasts around 4 hours and is of medium difficulty.

Si le gusta caminar, los Randonneurs Montblanais le invitan a unirse a ellos en la excursión « Balcons de Soumont ». Esta ruta de 12 km dura unas 4 horas y es de dificultad media.

Für Wanderfreunde bieten die Randonneurs Montblanais die Möglichkeit, sich ihnen bei der Wanderung « les Balcons de Soumont » anzuschließen. Diese 12 km lange Wanderung dauert etwa 4 Stunden und hat ein mittleres Niveau.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE