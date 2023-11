RANDONNÉE PÉDESTRE « LES BANASTRES » – MONTBLANC Place Édouard Barthe Montblanc, 14 décembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Les Randonneurs Montblanais vous propose une randonnée de 8km d’environ 2h pour tous les niveaux. Si vous avez envie de vous aérer l’esprit, vous savez ce qu’il vous reste à faire !.

2023-12-14 08:00:00 fin : 2023-12-14 10:00:00. EUR.

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Les Randonneurs Montblanais propose an 8km hike of around 2 hours for all levels. If you’re in the mood for some fresh air, you know what you have to do!

Les Randonneurs Montblanais proponen una marcha de 8 km de unas 2 horas para todos los niveles. Si tienes ganas de aire fresco, ¡ya sabes lo que tienes que hacer!

Die Randonneurs Montblanais bieten Ihnen eine 8 km lange Wanderung von etwa 2 Stunden für alle Niveaus an. Wenn Sie Lust haben, Ihren Geist zu lüften, wissen Sie, was Sie zu tun haben!

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE