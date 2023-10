RANDONNÉE PÉDESTRE « LES BALCONS DU MONT CAYLUS » – MONTBLANC Place Édouard Barthe Montblanc, 10 décembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Vous aimez les randonnées mais vous ne savez pas avec qui en faire ? Pas de souci, l’association des Randonneurs Montblanais est là pour vous et vous propose une randonnée de 12.4km à Nébian au départ de Montblanc..

2023-12-10 08:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Do you like hiking, but don’t know who to go with? Don’t worry, the association des Randonneurs Montblanais is there for you, offering a 12.4km hike in Nébian starting from Montblanc.

¿Te gusta el senderismo pero no sabes con quién ir? No se preocupe, la asociación des Randonneurs Montblanais está ahí para usted, proponiéndole una excursión de 12,4 km en Nébian partiendo de Montblanc.

Sie wandern gerne, wissen aber nicht, mit wem Sie wandern sollen? Keine Sorge, der Verein Randonneurs Montblanais ist für Sie da und bietet Ihnen eine 12,4 km lange Wanderung nach Nébian an, die in Montblanc beginnt.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE