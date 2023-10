REPAS DE NOËL DU CLUB SANS SOUCI – MONTBLANC Place Édouard Barthe Montblanc, 7 décembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Le Club Sans Souci vous invite pour son repas annuel de fin d’année pour se retrouver autour d’un bon repas gourmand..

2023-12-07 12:00:00 fin : 2023-12-07 18:00:00. .

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Club Sans Souci invites you to its annual end-of-year dinner, where you can enjoy a delicious meal together.

El Club Sans Souci le invita a su comida anual de fin de curso, en la que podrán disfrutar juntos de una deliciosa comida.

Der Club Sans Souci lädt Sie zu seinem jährlichen Jahresabschlussessen ein, um sich bei einem guten Gourmet-Essen zu treffen.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE