RANDONNÉE PÉDESTRE « BOUCLE LES CROZES » – MONTBLANC Place Édouard Barthe Montblanc, 5 décembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Les Randonneurs Montblanais vous invite pour cette nouvelle randonnée de 12.6km à Cabrières au départ de Montblanc. Préparez vos meilleures chaussures et vos bouteilles d’eau et c’est parti !.

2023-12-05 08:00:00 fin : 2023-12-05 12:00:00. EUR.

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Les Randonneurs Montblanais invites you to this new 12.6km hike in Cabrières, starting from Montblanc. Get your best shoes and water bottles ready and off you go!

Les Randonneurs Montblanais te invita a esta nueva excursión de 12,6 km en Cabrières, con salida desde Montblanc. Prepara tus mejores zapatillas y botellas de agua y ¡adelante!

Die Randonneurs Montblanais laden Sie zu dieser neuen 12,6 km langen Wanderung nach Cabrières ein, die von Montblanc aus startet. Halten Sie Ihre besten Schuhe und Wasserflaschen bereit und los geht’s!

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE