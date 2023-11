24H POUR SAUVER NOËL – MONTBLANC Place Édouard Barthe Montblanc, 25 novembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

La compagnie « Papillon de Lune » vous propose une pièce de théâtre dans le thème de Noël. Les rires seront au rendez-vous !.

2023-11-25 11:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



The « Papillon de Lune » company presents a Christmas-themed play. We’re sure you’ll be laughing!

La compañía « Papillon de Lune » representa una obra de teatro de temática navideña. ¡Estamos seguros de que te partirás de risa!

Die Theatergruppe « Papillon de Lune » bietet Ihnen ein Theaterstück mit dem Thema Weihnachten an. Das Lachen wird Ihnen sicher im Halse stecken bleiben!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE