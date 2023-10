RANDONNÉE PÉDESTRE « STATUES DE MONTAGNAC » – MONTBLANC Place Édouard Barthe Montblanc, 16 novembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Offrez-vous une petite pause dans votre quotidien et partez en randonnée avec l’association des Randonneurs Montblanais avec un parcours de 7.5km au départ de Montagnac..

2023-11-16 08:00:00 fin : 2023-11-16 12:00:00. EUR.

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Take a break from your daily routine and go hiking with the Randonneurs Montblanais association on a 7.5km trail starting from Montagnac.

Haga una pausa en su rutina diaria y emprenda una excursión de 7,5 km con la asociación Randonneurs Montblanais, con salida en Montagnac.

Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit vom Alltag und wandern Sie mit dem Verein Randonneurs Montblanais auf einer 7,5 km langen Strecke von Montagnac aus.

