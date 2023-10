RANDONNÉE PÉDESTRE « LES MILLES MARCHES » – MONTBLANC Place Édouard Barthe Montblanc, 14 novembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Affrontez le parcours de randonnée de Riols de 11.2km au côté des Randonneurs Montblanais dans une ambiance conviviale et agréable. Chassures, sac à dos, bouteille d’eau et c’est parti !.

2023-11-14 08:00:00 fin : 2023-11-14 12:00:00. EUR.

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Take on the 11.2km Riols hiking trail alongside Les Randonneurs Montblanais in a friendly, fun atmosphere. Chassures, backpack, water bottle and off you go!

Recorre los 11,2 km del sendero de Riols junto a los Randonneurs Montblanais en un ambiente agradable y amistoso. Perseguidores, mochila, botella de agua y ¡en marcha!

Stellen Sie sich der 11,2 km langen Wanderstrecke von Riols an der Seite der Randonneurs Montblanais in einer freundlichen und angenehmen Atmosphäre. Schuhe, Rucksack, Wasserflasche und los geht’s!

