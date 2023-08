JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Place Édouard Barthe Montblanc, 16 septembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Durant ces 2 journées du Patrimoine, la mairie vous donne RDV pour des moments festifs, conviviaux et éducatifs..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 . .

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



During these 2 Heritage Days, the Town Hall invites you to join us for festive, convivial and educational events.

Durante estas 2 Jornadas del Patrimonio, el Ayuntamiento le invita a participar en actos festivos, amistosos y educativos.

An diesen beiden Tagen des Kulturerbes lädt Sie das Rathaus zu festlichen, geselligen und lehrreichen Momenten ein.

