FORUM DES ASSOCIATIONS Place Édouard Barthe Montblanc, 9 septembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Venez découvrir la diversité du tissu associatif et vous inscrire pour l’année à venir !.

2023-09-09 09:00:00 fin : 2023-09-09 12:00:00. .

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Come and discover the diversity of the associative fabric and sign up for the coming year!

Venga a descubrir la diversidad de la red asociativa e inscríbase para el próximo año

Entdecken Sie die Vielfalt des Vereinswesens und melden Sie sich für das kommende Jahr an!

Mise à jour le 2023-08-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE