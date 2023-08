LE GRAND BAL – MONTBLANC Place Édouard Barthe Montblanc, 9 septembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Dès 19h, venez passer une soirée d’enfer au Grand Bal de Montblanc. A partir de 22h, DJ Cassou passera derrière les platines pour prolonger la soirée ! Au programme : show de lumière, effets spéciaux et canons de confettis !

Une buvette avec des stands de restauration seront sur place..

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



From 7pm onwards, come and enjoy a wild evening at the Grand Bal de Montblanc. From 10pm, DJ Cassou will take to the decks to keep the party going! On the program: light show, special effects and confetti cannons!

A refreshment bar and food stalls will be on site.

A partir de las 19.00 h, disfrute de una gran velada en el Grand Bal de Montblanc. A partir de las 22:00, DJ Cassou se pondrá a los platos para animar la fiesta El programa incluye un espectáculo de luces, efectos especiales y cañones de confeti

Habrá un bar y puestos de comida.

Ab 19 Uhr können Sie auf dem Grand Bal de Montblanc einen höllischen Abend verbringen. Ab 22 Uhr wird DJ Cassou hinter die Plattenteller steigen, um den Abend zu verlängern! Auf dem Programm stehen eine Lichtshow, Spezialeffekte und Konfettikanonen!

Ein Getränkestand mit Essensständen wird vor Ort sein.

