VISITE GUIDÉE ET COMMENTÉE DU MUSÉE – MONTBLANC Place Édouard Barthe Montblanc, 31 août 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Venez découvrir le musée de Montblanc au travers de cette visite guidée et commentée. La visite sera suivie d’une dégustation de vins locaux. N’attendez plus et venez découvrir la richesse de votre patrimoine !

Entrée libre..

2023-08-31 10:30:00 fin : 2023-08-31 . .

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Come and discover the Montblanc museum on this guided tour. The tour will be followed by a tasting of local wines. Don’t wait any longer, come and discover the richness of your heritage!

Free admission.

Venga a descubrir el museo Montblanc en esta visita guiada. La visita irá seguida de una degustación de vinos locales. ¡No espere más y venga a descubrir la riqueza de su patrimonio!

Entrada gratuita.

Entdecken Sie das Montblanc-Museum bei dieser geführten und kommentierten Tour. Im Anschluss an die Besichtigung findet eine Verkostung lokaler Weine statt. Warten Sie nicht länger und entdecken Sie den Reichtum Ihres Kulturerbes!

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE