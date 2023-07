STAGES DE THÉÂTRE – ÉTÉ 2023 Place Edouard Barthe Montblanc, 31 juillet 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Stages de théâtre à destination des enfants de 6 à 11 ans, proposés par l’Atelier Théâtre du Papillon de Lune, animés par Bianca Ruche, comédienne.

Sur inscription..

2023-07-31 09:30:00 fin : 2023-08-04 12:30:00. EUR.

Place Edouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Theater workshops for children aged 6 to 11, offered by the Atelier Théâtre du Papillon de Lune, led by actress Bianca Ruche.

Registration required.

Talleres de teatro para niños de 6 a 11 años, a cargo del Atelier Théâtre du Papillon de Lune, con la actriz Bianca Ruche.

Inscripción obligatoria.

Theaterkurse für Kinder von 6 bis 11 Jahren, angeboten vom Atelier Théâtre du Papillon de Lune, geleitet von der Schauspielerin Bianca Ruche.

Nach Anmeldung.

