CONCERT DE CHOR TOTAL VOCAL SAARBRÜCKEN (ALLEMAGNE) Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles, 2 septembre 2023, Creully sur Seulles.

Creully sur Seulles,Calvados

œuvres vocales de la renaissance à nos jours.

En partenariat avec l’Association des Trois Clochers de Creully-sur-Seulles.

Participation libre..

2023-09-02 20:30:00 fin : 2023-09-02 . .

Place Edmond Paillaud

Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie



vocal works from the Renaissance to the present day.

In partnership with the Association des Trois Clochers de Creully-sur-Seulles.

Free admission.

obras vocales desde el Renacimiento hasta nuestros días.

En colaboración con la Association des Trois Clochers de Creully-sur-Seulles.

Entrada gratuita.

?vokale Werke von der Renaissance bis heute.

In Partnerschaft mit der Association des Trois Clochers de Creully-sur-Seulles.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-08-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité