Ciné-débat à Prayssac : « l’Ombre de Goya » Place Dutours Prayssac, 1 octobre 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

Dimanche 1 Octobre : film présenté en partenariat avec l’évènement autour de Ricardo Santamaria à Prayssac, nous vous proposons l’Ombre de Goya, documentaire porté par le magnifique Jean-Claude Carrière qui aimait beaucoup l’Espagne et les artistes espagnols..

2023-10-01 17:30:00 fin : 2023-10-01 . .

Place Dutours

Prayssac 46220 Lot Occitanie



Sunday October 1: In partnership with the Ricardo Santamaria event in Prayssac, we present l’Ombre de Goya, a documentary by the magnificent Jean-Claude Carrière, who loved Spain and Spanish artists.

Domingo 1 de octubre: en colaboración con la manifestación Ricardo Santamaría de Prayssac, proyectamos l’Ombre de Goya, un documental del magnífico Jean-Claude Carrière, gran amante de España y de los artistas españoles.

Sonntag, 1. Oktober: In Partnerschaft mit der Veranstaltung rund um Ricardo Santamaria in Prayssac präsentieren wir Ihnen den Film L’Ombre de Goya, eine Dokumentation, die von dem großartigen Jean-Claude Carrière getragen wurde, der Spanien und spanische Künstler sehr liebte.

