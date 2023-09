Play it again avec des films du Patrimoine Place Dutours Prayssac, 14 septembre 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

Lancement de Play it again avec des films du Patrimoine, on débute avec Mary à tout prix pour se replonger dans cette comédie culte. Poursuivit avec Peau d’âne présenté par Guy Fillion et dernière séance Play it again avec le duo de choc Thelma et Louise toujours présenté par Guy Fillion.

2023-09-14 17:00:00 fin : 2023-09-14 . .

Place Dutours

Prayssac 46220 Lot Occitanie



Play it again kicks off with a selection of heritage films, starting with Mary à tout prix and plunging back into this cult comedy. Continuing with Peau d’âne, presented by Guy Fillion, and the final Play it again session with the shock duo Thelma et Louise, again presented by Guy Fillion

Play it again arranca con una selección de películas del patrimonio, empezando por Mary a cualquier precio, una comedia de culto. Continuamos con Peau d’âne, presentada por Guy Fillion, y la última sesión de Play it again con el dúo de choque Thelma et Louise, también presentada por Guy Fillion

Start von Play it again mit Filmen aus dem Kulturerbe. Wir beginnen mit Mary um jeden Preis, um in diese Kultkomödie einzutauchen. Weiter geht es mit Peau d’âne (Eselshaut), präsentiert von Guy Fillion, und die letzte Play it again-Sitzung mit dem Schocker-Duo Thelma und Louise, ebenfalls präsentiert von Guy Fillion

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Cahors – Vallée du Lot