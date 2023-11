La Soupe des Chefs Place Dupleix – Marché des Halles Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne La Soupe des Chefs Place Dupleix – Marché des Halles Châtellerault, 2 décembre 2023, Châtellerault. La Soupe des Chefs Samedi 2 décembre, 09h00 Place Dupleix – Marché des Halles entrée libre Le Lions Club Châtellerault Doyen a rassemblé une quinzaine de restaurateurs locaux pour cette nouvelle édition de La Soupe des Chefs. Ils ont cuisiné des soupes aux goûts riches et variés allant du rustique à l’exotique en passant par des classiques comme la soupe aux poissons. Il y aura aussi une vente de jacinthes d’un producteur local. Tous les bénéfices récoltés iront à l’association « Enfants Cancer Santé« . Place Dupleix – Marché des Halles Place Dupleix 86100 Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T13:00:00+01:00

